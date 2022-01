Einsatz mit Hubschrauber und Mantrailern : Polizei sucht in Bonn nach Patientin aus LVR-Klinik

Die Polizei fand die Frau in den frühen Morgenstunden. Foto: DPA (Symbolfoto)

Bonn In Bonn hat die Polizei ab Donnerstagnachmittag mit einem Hubschrauber und Mantrailer-Hunden nach einer Patientin gesucht, die aus der LVR-Klinik geflohen war. Am frühen Freitagmorgen wurde die Frau schließlich in einem Taxi aufgefunden.



Von Christine Bähr

Die Polizei hat am Donnerstag und Freitag in Bonn nach einer Frau gesucht, die aus der LVR-Klinik geflohen war. Wie ein Sprecher der Polizei auf telefonische Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte das Klinikpersonal um 17.46 Uhr darüber informiert, dass die Patientin das Krankenhaus verlassen hatte.