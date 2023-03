Fahndung in Bonn Polizei sucht mutmaßlichen Rucksackdieb

Die Polizei Bonn fahndet derzeit nach einem Mann, der im Oktober 2022 einen Rucksack in der Bahnlinie 61 gestohlen haben soll. Der Mann soll am 31. Oktober vergangenen Jahres gegen 22.10 Uhr den Rucksack eines anderen Mannes gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera in der Straßenbahn aufgezeichnet.