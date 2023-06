Aus Klinik verschwunden Polizei Bonn sucht nach 56-jährigen Mann

Die Polizei ist derzeit nach einem 56 Jahre alten Mann namens Thomas P. auf der Suche, da dieser am Samstag gegen 15.30 Uhr aus einer Klinik am Kaiser-Karl-Ring verschwunden sein soll. Die Polizei gibt weiter an, dass sie keine konkreten Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Mannes haben. Zudem kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Mann sich selbst oder andere Menschen gefährdet, weswegen sie um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.