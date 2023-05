Einsatz am Bonner Hauptbahnhof Polizei tasert psychisch auffälligen Mann mit Messer

Am Sonntag gegen 12.45 Uhr hat ein Mann mehrere Reisende am Bonner Hauptbahnhof verbal bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Mann laut mehreren Zeugenaussagen ein Klappmesser in der Hand gehalten, jedoch niemandem direkt damit gedroht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den stark alkoholisierten 39-Jährigen an Gleis 5 stellen. Als der Mann auf die Ansprache der Polizisten nicht reagierte und sich auch nicht kooperativ zeigte, hat ihn ein Beamter getasert, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden, hieß es weiter.