Strategische Fahndung geht weiter : Bonner Polizeichef verlängert Kontrollen auf den Straßen

Polizei ermittelt

In den vergangenen Tagen haben sich Einbrüche in Bonn gehäuft. Ein Hausbewohner ertappte am Donnerstag in Graurheindorf zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat. Um 18.55 Uhr hörte der Zeuge laut Polizei Geräusche auf dem Balkon im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses am Friesenweg. Er sah zwei dunkel gekleidete Männer, die über die Balkonbrüstung sprangen und in Richtung Herseler Weg davonliefen. Eine Fahndung nach den Unbekannten, die nach Zeugenangaben Kapuzen aufgesetzt hatten und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß waren, verlief ergebnislos. Die Verdächtigen hatten ein Fenster aufgebrochen.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit drei weiteren Einbrüchen vom selben Tag: Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr hatten Unbekannte die Balkontür im Hochparterre eines anderen Mehrfamilienhauses am Friesenweg aufgebrochen und die Wohnung durchsucht. An der Nordstraße in Castell wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Dort hatten die Einbrecher zwischen 14 und 14.40 Uhr zugeschlagen. Schmuck und Brillen wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Legien-Straße in Graurheindorf gestohlen. Dort hatten die Täter zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr eine Balkontür aufgebrochen.

Am Donnerstag zwischen 12.30 und 20.30 Uhr brachen Unbekannte zudem in ein Einfamilienhaus an der Professor-Neu-Allee in Beuel ein. Sie entwendeten Schmuck und Geld. Hinweise nimmt die Polizei unter ☎ 02 28/1 50 oder KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen. ⇥bot