Bonner Nordstadt : Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos nach versuchtem Motorraddiebstahl

Bonn Zwei unbekannte haben am 13. August versucht, ein Motorrad aus einer Tiefgarage in der Bonner Nordstadt zu stehlen. Die Polizei veröffentlicht nun Fahndungsfotos und bittet um Hinweise.

Am 13. August haben eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann in einer Tiefgarage in der Bonner Nordstadt versucht, ein Motorrad zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, haben die beiden Täter gegen 4:20 Uhr das Lenkradschloss aufgebrochen. Allerdings gelang es ihnen nicht, das Motorrad aus der Garage zu schieben.