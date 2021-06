Falsche Wohnungsanzeigen : Bonner Polizei warnt vor Betrug auf Immobilienportalen

Bonn Immer wieder kommt es auf Immobilienportalen im Internet zu Betrugsversuchen. In Bonn warnt die Polizei aktuell besonders vor solchen Falschanzeigen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich wieder eine 39-jährige Bonnerin bei den Beamten gemeldet.

Die Polizei Bonn warnt aktuell vor vermehrten Betrugsversuchen mit falschen Wohnungsanzeigen im Internet. Erst Anfang Juni habe es wieder einen Fall gegeben, bei dem eine 39-jährige Bonnerin auf eine solche Anzeige aufmerksam wurde. Laut Angaben der Polizei gab die vermeintliche Eigentümerin an, in Großbritannien zu leben. Für die Vermittlung an eine Makleragentur benötige sie eine Vorauszahlung sowie die Kopie des Personalausweises oder Reisepasses der Bonnerin. Zum Glück fiel diese nicht auf den Betrug herein, sondern schaltete aufgrund des verdächtigen Vorgehens die Beamten ein.