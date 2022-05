Massenhafte Anzeigen bei der Polizei : Whatsapp-Betrugsmasche in Bonn in jedem zweiten Fall erfolgreich

Bonn In Bonn sind in den vergangenen Wochen mehr als 100 Fälle einer neuen Whatsapp-Betrugsmasche angezeigt worden. Erschreckend ist, wie erfolgreich die Täter damit sind. Die Polizei warnt erneut vor dem Vorgehen und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt und ich habe eine neue Nummer" - so oder so ähnlich beginnen die Messenger-Nachrichten, mit denen Betrüger in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen in Bonn und der Region um ihr Geld gebracht haben. Die Bonner Polizei warnt nun noch einmal vor der Betrugsmasche, bei der die Täter über Whatsapp-Nachrichten ihre Opfer verunsichern, um so an Geld zu kommen. In den vergangenen Wochen habe es mehr als 100 Fälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bonn gegeben, teilten die Beamten am Dienstag mit. Und die Täter sind erschreckend oft erfolgreich damit: „In rund 50 Prozent der Fälle haben Opfer dann auch tatsächlich Geld überwiesen“, erklärt die Polizei.