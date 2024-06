Tödliche Verletzungen Bonner Polizei will gezielt gegen Messerangriffe vorgehen

Die Bonner Polizei will stärker gegen Gewalttaten mit Messern vorgehen, auch mit Blick auf das tödliche Messerattentat von Mannheim. Vorbilder sind die Städte Dortmund und Berlin, wie Polizeipräsident Frank Hoever erläutert. Im Ruhrgebiet hat man vor Kurzem ein personenbezogenes Trageverbot ausgesprochen – bislang zielten die Verbotsverfahren immer auf Areale wie den Bonner Hauptbahnhof ab. In der Hauptstadt ist man mit dem Präventionsprojekt „Messer machen Mörder“ erfolgreich, das sich an junge Menschen richtet.