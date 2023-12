Versammlung am Freitag in der Innenstadt Bonner Polizei will pro-palästinensische Demo noch verbieten

Am Freitagabend ist in der Bonner Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration geplant. Die Bonner Polizei will dagegen allerdings noch vorgehen. Die Versammlung soll nach Angaben der Bonner Polizei um 18.30 Uhr auf der Wesselstraße beginnen. Anschließend wollen die rund 400 erwarteten Teilnehmenden durch folgende Straßen in der Bonner Innenstadt ziehen: Wesselstraße, Am Neutor, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Budapester Straße, Sternstraße, Friedensplatz, Wilhelmstraße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Am Neutor. Die Versammlung soll um 20.40 Uhr am Kaiserplatz enden.