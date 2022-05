Suche nach entlaufenem Rüden : Bonner Polizeihund Mitch wird weiterhin vermisst

Update Bonn Die Bonner Polizei sucht immer noch nach dem entlaufenen Malinois-Rüden Mitch. Der Hund wird bereits seit Samstag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Bonner Polizei sucht weiterhin nach dem entlaufenen Malinois-Rüden Mitch. Der Hund ist offenbar seit Samstag gegen 12 Uhr unauffindbar. „Er ist von der Erfurtstraße in Bonn weggelaufen“, berichtet die Polizistin und Hundeführerin Stefanie Bartnick via Facebook. Die Leitstelle hatte die Suche nach dem Rüden auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Am Montagmorgen galt das Tier weiterhin als vermisst, erklärte ein Sprecher auf Anfrage.