Bonner Polizist der Unfallprävention „Eine Helmtragepflicht wäre für mich konsequent“

Die Zahl der verunglückten Fahrrad- und Pedelecfahrer hat 2023 laut der Unfallstatistik der Bonner Polizei mit 901 Fällen einen neuen Höchststand erreicht. Wie schlimm ein Unfall ausgehen kann, musste der Bonner Polizist Olaf Krüger schon erleben. Er arbeitet heute mit Leidenschaft in der Unfallprävention, klärt Kinder und Erwachsene über Verkehrssicherheit auf, und sagt: Wir brauchen eine Helmpflicht in Deutschland. Warum er das so sieht, darüber hat GA-Redakteurin Christine Ludewig mit ihm gesprochen.