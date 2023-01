Einsatz in Bonn : Polizisten rücken zu möglichem Einbruch in Buschdorf aus

In Buschdorf ist die Polizei am Montagabend zu einem möglichen Einbruch ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Buschdorf Die Polizei Bonn ist am Montag zu einem Einbruchalarm in einem Autohaus in Buschdorf ausgerückt. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude.



Am Montagabend gegen 21.30 Uhr sind die Beamten der Polizei Bonn zu einem Einbruchalarm in einem Autohaus in Buschdorf ausgerückt.

Nach Informationen der Redaktion umstellten mehrere Einsatzkräfte das Gebäude, während weitere Beamte das Autohaus durchsuchten. Auch ein Diensthundeführer mit Spürhund waren vor Ort. Im Gebäude sollen die Beamten niemanden angetroffen haben.

Was den Einbruchalarm auslöste, konnte zunächst nicht geklärt werden.

(ga)