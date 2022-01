Baumfällung auf Parkplatz in Bonn-Poppelsdorf : Wurzeln schlagen Wellen wie ein Faltenrock

Bonn Die Wurzeln einer Platane in Poppelsdorf sind so dick geworden, dass sie die Pflastersteine eines Parkplatzes hochdrücken. Der ist dadurch unbrauchbar. Abhilfe kommt mit der Säge.

Denn vor allem die Wurzeln des Baumes an der Packstation auf dem Parkplatz an der Clemens-August-Straße sind so sehr aus dem Leim gegangen, dass sich die Pflastersteine einer privaten Stellfläche wie ein Faltenrock aufgeworfen haben. Die Stadt hat genau nachgemessen und kommt auf eine Gipfelhöhe von 17,5 Zentimetern. Diese hohen Wellen im Belag lassen seit neun Monaten weitere in der politischen Beratung hochschlagen: Bezirksvertretung Bonn und Baumkommission berieten, was zu tun ist und schauten sich die Situation auch vor Ort genau an. Der Stammumfang des 16 Meter hohen Baumes beträgt 129 Zentimeter, sein Kronendurchmesser elf Meter. Er steht in einem schmalen Beet zwischen zwei Stellplätzen.