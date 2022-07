Autos und ein Haus beschädigt : Brandstifter zünden mehrere Mülltonnen in Bonn-Poppelsdorf an

Brandstifter zünden mehrere Mülltonnen in Bonn-Poppelsdorf an

Poppelsdorf Am frühen Montagmorgen sollen Brandstifter mehrere Mülltonnen in Bonn-Poppelsdorf angezündet haben. Vier Autos und ein Haus wurden beschädigt, es entstand hoher Sachschaden.

Am Montagmorgen gegen 3 Uhr wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen in der Carl-Troll-Straße und der Sebastianstraße in Bonn-Poppelsdorf gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, hatten unbekannte Täter hier das Feuer gelegt.