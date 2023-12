Einsatz in Poppelsdorf Feuerwehr löscht Küchenbrand in Bonner Studentenwohnheim

Bonn · Weil eine Küchenzeile in einem Studentenwohnheim gebrannt hat, rückt die Feuerwehr Bonn am Freitagabend in den Ortsteil Poppelsdorf aus. Rauchmelder hatten den Alarm ausgelöst.

21.12.2023 , 19:27 Uhr

Weil eine Küchenzeile in einem Poppelsdorfer Studentenwohnheim gebrannt hat, rückte die Feuerwehr Bonn am Donnerstagabend aus. Foto: GA





Von Dierk Himstedt