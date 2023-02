Vorfall in Poppelsdorf : Student überrascht Einbrecher in Wohnheim

Die Polizei sucht in Bonn nach einem Einbrecher. (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Studentenwohnheim in Bonn-Poppelsdorf eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.



In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, ist ein bislang unbekannter Mann in ein Studentenwohnheim an der Kirschallee in Bonn-Poppelsdorf eingebrochen. Der Täter gelangte auf noch nicht geklärte Weise Zugang in den Garten des Gebäudes, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dort sei er auf die Feuerleiter gestiegen und durch eine offene Balkontür ins Haus gelangt. Ein Bewohner bemerkte Schritte im Flur und überraschte den Eindringling. Daraufhin sei der Mann aus dem Haus gerannt, über die Mauer im Garten geklettert und in unbekannte Richtung geflüchtet.