Spezialkräfte im Einsatz : Ermittlungen nach Festnahme in Poppelsdorf dauern an

Ermittlungen nach Festnahme in Poppelsdorf dauern an

Poppelsdorf Ein 56-jähriger Mann, der am Dienstagabend in Bonn-Poppelsdorf von Spezialkräften festgenommen wurde, ist wieder zu Hause. Die Polizei untersucht nun, ob die Waffen, die er besitzt, alle eingetragen sind. Auch andere Fragen sind noch offen.

Nach dem Einsatz von Spezialkräften der Polizei am Dienstagabend an der Wielstraße in Bonn-Poppelsdorf ist ein festgenommener Mann am Mittwoch wieder nach Hause entlassen worden. Das teilt Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage mit. Es handelt sich um einen 56-Jährigen, der an dem Tag erheblich alkoholisiert war. Zeugen beschreiben ihn als labile Person. Der Umstand, dass der Mann mehrere zugelassene Waffen besitzt – unter anderem mit langem Lauf – und laut Scholten eine „Gefahr ihm selbst gegenüber nicht auszuschließen“ war, war Anlass für den Großeinsatz.