Kriminalpolizei ermittelt Unbekannte zerstechen Autoreifen in Poppelsdorf

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem im Tatzeitraum an den Tatorten verdächtige Personen aufgefallen sind, soll sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung setzen.