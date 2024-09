Bonner Familie trifft auf Einbrecher „Was, wenn mein Sohn aufgewacht wäre, als der Einbrecher neben ihm stand?“

Es ist ein realer Albtraum, der Familie Grunetal (Namen von der Redaktion geändert) aus dem Schlaf gerissen hat. Mitten in der Nacht stand ein Einbrecher in ihrer Wohnung an der Poppelsdorfer Allee. Ein Drogenabhängiger war über ein Baugerüst und durch ein offenes Fenster eingestiegen, ohne dass jemand etwas davon mitbekommen hatte. Am Ende ging alles glimpflich aus, die Polizei konnte sogar das Diebesgut zurückbringen. „Doch es bleibt ein mulmiges Gefühl“, sagt Mutter Eva Grunetal. Zum einen, weil man sich ausmale, was alles hätte passieren können. Zum anderen, weil man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlt.