Umleitung in Bonn Poppelsdorfer Allee nach Wasserrohrbruch in Teilen gesperrt

Bonn · Auf der Poppelsdorfer Allee in Bonn ist am Donnerstag eine Wasserleitung gebrochen. Die Wasserversorgung war für rund eine Stunde unterbrochen. Die Reparaturarbeiten an der Straße sollen voraussichtlich bis Mitte Juli andauern.

27.06.2024 , 14:55 Uhr

Auf der Poppelsdorfer Allee ist eine Wasserleitung gebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas





Von Tamara Wegbahn