Veränderungen in Bonn Poppelsdorfer Bücherladen schließt nach 36 Jahren

Fast 36 Jahre lang gibt es den Poppelsdorfer Bücherladen auf der Clemens-August-Straße schon. „Ein ganzes Arbeitsleben“, sagt Buchhändler Thomas Trier. Er und sein Geschäftspartner Jens Schmandt haben den Laden all die Jahre zusammen geführt. Doch nach dem Weihnachtsgeschäft ist Ende Januar 2025 Schluss. „Der Entschluss war bei mir eigentlich schon länger da. Ich bin jetzt 67 Jahre alt und es war mir irgendwie klar, dass ich bald in Rente gehen würde“, sagt Trier. Schmandt ist etwas jünger. „Aber er hat gesagt: Er hat mit mir zusammen angefangen und er will mit mir zusammen aufhören.“