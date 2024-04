Maßnahmen bis 2035 Stadt und Stadtwerke ziehen erste positive Bilanz zum Klimaplan

Rund 870.000 Tonnen CO 2 stößt der Konzern Stadt Bonn im Jahr aus. Den Löwenanteil produzieren die SWB vor allem mit ihren Töchtern Müllverwertungsanlage (MVA), SWB Bus und Bahn sowie BonnNetz und SWB Energie und Wasser, wie Hermes erklärte. Aber auch, wenn die Stadtverwaltung mit ihren fast 1000 Immobilien und die rund 6600 Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Vebowag mit circa 34.000 Tonnen CO 2 -Ausstoß – die Zahlen stammen von 2019 und haben sich Hallstein zufolge bisher kaum geändert – nur einen verhältnismäßig kleinen Anteil an der Gesamtemission hätten, so sieht Hermes die Stadt in einer Vorreiterrolle. „Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen sind noch nicht die Klassiker, die man in den städtischen Gebäuden vorfindet“, räumte er ein. Der Bestand liege zurzeit jeweils in einem zweistelligen Bereich.