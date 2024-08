Trend auf Tiktok und Instagram Was „Pottery Art“ auch in Bonn und der Region beliebt macht

Behutsam tunkt Angelina Wald den feinen Pinsel in zartgelbe Farbe und führt ihn über den Boden der noch weißen Keramikschale. Langsam, aber sicher entsteht dort durch ihre Pinselstriche eine Sonne, umrahmt von hellrosa Pünktchen. Die 26-Jährige studiert in Bonn Psychologie im Master und besucht heute mit ihrer Freundin die „Frau Kramer Keramikmalwerkstatt“ in Poppelsdorf. Dort können sich seit 2021 Menschen aller Altersgruppen in Café-Atmosphäre treffen und nach einer kurzen Einweisung in die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, Farben und Techniken ihre Rohkeramiken auswählen und frei gestalten.