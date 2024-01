Starker Schneefall in Bonn und der Region Präsenzunterricht fällt auch am Donnerstag aus

Aufgrund der Unwetterwarnung vor starkem Schneefall hat die Bezirksregierung Köln am Mittwochnachmittag festgelegt, dass auch am Donnerstag in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis kein Präsenzunterricht stattfinden wird. In vielen Schulen fiel bereits am Mittwoch der Unterricht aus oder war nur auf Distanz möglich. Der Schneefall soll bis zum Donnerstagvormittag anhalten.