Kostenpflichtiger Inhalt: Erzbistum übernimmt Therapiekosten : Priester erhebt Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer aus Bonn

Michael Schenk, ein altkatholischer Priester, will andere Opfer ermutigen, ihr Schweigen zu brechen. Foto: Barbara Frommann/BARBARA FROMMANN

Bonn Ein mittlerweile verstorbener Geistlicher aus Bonn soll sich in den 1970er Jahren an Priester Michael Schenk vergangen haben, als er noch im Kindergartenalter war. Das Erzbistum will seine Therapiekosten übernehmen.