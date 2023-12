Versammlung in der Innenstadt Pro-palästinensische Demo in Bonn findet statt

Die Versammlung soll nach Angaben der Bonner Polizei um 18.30 Uhr auf der Wesselstraße beginnen. Anschließend wollen die rund 400 erwarteten Teilnehmenden durch folgende Straßen in der Bonner Innenstadt ziehen: Wesselstraße, Am Neutor, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Budapester Straße, Sternstraße, Friedensplatz, Wilhelmstraße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Am Neutor. Die Versammlung soll um 20.40 Uhr am Kaiserplatz enden.