Staatsschutz ermittelt Unbekannte schreiben pro-palästinensische Parolen auf Hauswände in Bonn

Eine Frau und ein Kind sollen am Donnerstagabend an mehreren Gebäuden in der Bonner Innenstadt pro-palästinensische Parolen hinterlassen haben. Betroffen seien Häuser in der Bonngasse und in der Friedrichstraße, darunter auch das Beethovenhaus. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage mit.