Pro-palästinensischer Protest Vermummte Demonstranten blockieren Uni-Eingang in Bonn

Uni-Sprecher Archut sagte, am Wochenende hätten Unbekannte Protestsprüche an eine Baustellenplane des nahe gelegenen Akademischen Kunstmuseums geschrieben. Weitere Schmierereien seien Anfang der Woche bemerkt worden, darunter der in Deutschland im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verbotene Satz „From the river to the sea". Er wird hierzulande so interpretiert, dass er indirekt das Existenzrecht des Staates Israel infrage stellt. Aufgrund dieser Inhalte und der Nähe zum Camp steht der Verdacht im Raum, die Demonstranten könnten damit zu tun haben. Der Sachschaden beläuft sich laut Uni auf mehrere Tausend Euro.