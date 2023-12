Probleme in der Bonner Innenstadt Bahnverkehr war nach Schienenbruch stark eingeschränkt

Im Nahverkehr in der Bonner Innenstadt kam es am Montag aufgrund eines Schienenbruchs zu erheblichen Problemen. Die Bahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof um dem Bertha-von-Suttner-Platz war für mehrere Stunden gesperrt worden, wie die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) auf X, ehemals Twitter, mitteilten. Betroffen waren die Bahnen der Linien 61, 62 und 66, die in dem Bereich nicht mehr fahren konnten.