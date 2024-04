Bonnorange und die Verkehrswende Müllfahrzeuge und Radler kommen sich öfter in die Quere

Markierte Radwege, verengte Fahrspuren: Der Verkehrsraum innerhalb der Stadt wird neu aufgeteilt. Von den Bonner Straßen sind 30 Kilometer als Fahrradstraßen ausgewiesen, in diesem Monat sollen weitere 19 Kilometer folgen. In Fahrradstraßen ist Kraftfahrzeug-Verkehr nur dann erlaubt, wenn der durch ein Zusatzschild explizit freigegeben ist. Doch auch dann gilt: Autos und andere Kraftfahrzeuge sind in Fahrradstraßen nur zu Gast. Der Radverkehr gibt das Tempo an, und Radler dürfen jederzeit in ihrer gewünschten Geschwindigkeit sowie nebeneinander fahren. Der Straßenbereich für den Motorverkehr wird dadurch deutlich enger.