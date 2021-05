Interimsschwimmhalle am Sportpark Nord : Bonn bekommt provisorisches Bad für zehn Millionen Euro

Bonn Wie soll das Schul- und Vereinsschwimmen in Bonn gewährleistet werden, wenn der Sportpark Nord und das Frankenbad saniert werden? Die Stadt plant eine zehn Millionen Euro teure Zwischenlösung. Wie soll diese aussehen?

Die Stadtverwaltung hat am Mittwoch erklärt, wie sie das Schul- und Vereinsschwimmen gewährleisten will, wenn die der Sportpark Nord und das Frankenbad saniert werden. Vorgesehen ist ein Interimsbad, wie es die Stadt bereits in ihrem Bäderkonzept in Aussicht gestellt hatte. Kosten soll die Zwischenlösung rund zehn Millionen Euro.