19-Jähriger angeklagt Prozess nach Messerangriff in Tannenbusch hat begonnen

„Was in Tannenbusch passiert, bleibt in Tannenbusch“, sagte Sebastian Holbeck dem General Anzeiger am Rande des Gerichtsprozesses. Der Strafverteidiger vertritt aktuell als Nebenkläger das Opfer einer Messerstecherei, die sich am 24. Juni vergangenen Jahres auf dem Gelände des Tannenbusch-Gymnasiums an der Hirschberger Straße ereignet hat. Und wie es derzeit aussieht, steht und fällt die gesamte Anklage mit der Aussage seines Mandanten. Der zum Tatzeitpunkt 17-jährige Angeklagte muss sich seit Dienstagmorgen wegen versuchten Mordes und mehrerer weiterer Straftaten vor der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Auf der Anklagebank sitzt noch ein weiterer gleichaltriger Jugendlicher. Das Duo soll gemeinsam am 7. Dezember, also gerade mal ein halbes Jahr nach der mutmaßlichen Bluttat, einen jungen Mann vor der Endenicher Burg ausgeraubt haben.