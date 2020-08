Auto fuhr auf Polizisten zu : Prozess wegen versuchten Mordes in der Rabinstraße

Prozess wegen versuchten Mordes in der Rabinstraße

Bonn Ein Autofahrer soll im November bei einer Kontrolle auf einen Polizisten zugefahren sein. Der Beamte konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Nun beginnt der Mordprozess.

Nach einem mutmaßlich gezielten Angriff mit seinem Auto auf einen Polizisten beginnt am Montag vor dem Bonner Landgericht der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Angeklagten. Laut Staatsanwaltschaft war der 24-Jährige, der keinen Führerschein besaß, mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen in Bonn unterwegs, als Polizisten ihn kontrollieren wollten. Der Wagen war den Beamten an einer roten Ampel unter anderem aufgefallen, weil er unterschiedlich große Felgen besaß.