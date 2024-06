Pro-Palästinenser stören Professoren-Vortrag Prügelei bei Antisemitismus-Vortrag an Bonner Uni

Am Montagabend hat es beim Vortrag des Passauer Antisemitismusforschers Lars Rensmann an der Bonner Universität mehrfach Störungen gegeben, die in eine handfeste Auseinandersetzung mündeten. Das bestätigten sowohl Vortragshörer als auch tags darauf die Universität. Zudem liegen dem General-Anzeiger Bilder und Videos von dem Abend vor.