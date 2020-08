Kunst als Spiegel der Seele : Psychiatriemuseum der Bonner LVR-Klinik veröffentlicht Katalog

Im Kunstkatalog zu betrachten: H. Hauke, „Verschiedene Figuren, sitzend“ (1970). Foto: privat/Repro Stefan Hermes

Bonn. Das Bonner Psychiatriemuseum veröffentlicht Werke aus seinem Fundus im Katalog „KunstVerRückt“. Später sollen Hunderte Zeichnungen und Malereien ihre Archivmappen verlassen und im Museum „Verrückte Zeiten“ am Kaiser-Karl-Ring ausgestellt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Hermes

Es erstaunt nicht, dass der Ausstellungskatalog „KunstVerRückt“ bereits erschienen ist, bevor die dazugehörige Ausstellung im Psychiatriemuseum der LVR-Kliniken zu sehen ist. Diese verrückte Reihenfolge wird noch so lange auffallen, bis sich ein Sponsor gefunden hat, der dazu beitragen könnte, dass Hunderte von Blättern mit Zeichnungen und Malereien ihre Archivmappen verlassen und im Museum „Verrückte Zeiten“ am Kaiser-Karl-Ring im Original ausgestellt werden.

Schon jetzt vermittelt der 80-seitige Kunstkatalog einen aufschlussreichen Eindruck in die Arbeiten von Psychiatriepatienten, von denen einige schon in der Ausstellung „Outside the black box“ (2016) den Beweis dafür erbringen konnten, wie schwer es den Betrachtenden fallen kann, in dem experimentellen Projekt die Herkunft der Bilder von Patienten und von Studierenden der Alanus Kunsthochschule zu erkennen. „Das Interesse unserer Besucher und Besucherinnen an diesen Bildern war so groß“, rekapitulieren die Kuratoren des Museums, Linda Orth, Wolfgang Klenk und Jo da Venza-Tillmanns in einem gemeinsamen Vorwort des Katalogs, „dass wir uns entschlossen haben, die Werke in einer eigenen Broschüre zu würdigen“.

Hier gibt es den Kunstkatalog Abholung im Museum oder Bestellung per Mail Der Ausstellungskatalog „KunstVerRückt“ (21 x 21 Zentimeter, 80 Seiten) ist im Psychiatriemuseum, an der Information der LVR-Klinik oder per Email an l.orth@lvr.de zum Preis von acht Euro (versandkostenfrei) erhältlich. Psychiatriemuseum „Ver-rückte Zeiten“ im Haus 15 der LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, Öffnungszeiten dienstags und freitags von 11 bis 13 Uhr (nach Voranmeldung unter 02 28/55 13 03 2 oder l.orth@lvr.de). hsf

Breites Spektrum der Patientenkunst sichtbar werden lassen

Mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen trafen die Archivarin Orth, der Neurologe Klenk und die Psychologin da Venza-Tillmanns die Auswahl, die es nun ermöglicht, ein breites Spektrum der Patientenkunst sichtbar werden zu lassen. Schon Hermann Hesse bezeichnete die Schizophrenie als Quelle jeglicher Kunst: „So wie die Verrücktheit in einem höheren Sinn der Anfang der Weisheit ist, so ist die Schizophrenie der Anfang aller Kunst, aller Fantasie.“ Das Eintauchen in fremde Bewusstseinszustände hat Kunstschaffende schon immer fasziniert und seit jeher reklamieren viele Künstler für sich, Formen jenseits eines definierten Regelwerks zu schaffen.

Wer die Freiheit von Kunst apostrophiert, wird sich in vielfacher Hinsicht durch die Werke der Patienten bestätigt sehen, auch wenn die meisten Urheber eher als unfrei in den geschlossenen Abteilungen der Psychiatrien lebten. Erst durch die Kenntnis derer Patientenakten könnten manche Bilder den Ausdruck einer vermeintlich künstlerischen Freiheit verlieren, da auch Laien versucht sein könnten, manische Sicht- und Ausdrucksweisen in die Werke zu interpretieren. Da Venz-Tillmanns beschreibt jedoch die Erfahrung bei der Bildauswahl, dass die Arbeiten nach Kenntnis von Diagnose und Verlauf der jeweiligen Erkrankung „kaum anders auf uns wirkten als zuvor – weder intensiver, noch emotionaler“. Die Veröffentlichung der Werke sei so wichtig, da sie das Verständnis für das Andere schärften, Fragen aufwürfen und Grenzen überschritten, so da Venz-Tillmanns. Diese Wichtigkeit erkannte Orth bereits 1979, als der Umzug des damaligen Landeskrankenhauses am Kaiser-Karl-Ring aus seinem Altbau in den Neubau anstand. Tausende von Patientenakten sollten in Containern entsorgt werden. Medizinische Gerätschaften und Einrichtungen waren kurz davor, mit all den durch sie anschaulich zu vermittelnden Geschichten vernichtet zu werden. Der LVR-Archivarin Orth gelang es, sie zu retten.

Hemmschwellen und Vorurteile abbauen

Weit mehr als 30 Jahre dauerte es, bis 2015 aus den Gebrauchsgegenständen Exponate des Museums wurden. Heute werden in den zehn Kellerräumen der Bonner LVR-Kliniken viele Aspekte des Psychiatriewesens der Öffentlichkeit bekanntgemacht. Ziel ist es, Hemmschwellen und Vorurteile abzubauen, ohne dabei die auch heute noch bestehenden Probleme zu beschönigen. So, wie das Museum Psychiatriegeschichte vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft mit ihren Fortschritten und Katastrophen zeigt, gelingt es mit der jetzigen Veröffentlichung von Patientenbildern, den Fokus enger zu ziehen.

Foto: Repro Stefan Hermes Werk eine Künstlers mit geistiger Behinderung, der mehrfach für einen Preis nominiert war: Achim Maaz (1955-2014). Objekt ohne Titel. zurück

weiter