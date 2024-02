Zahl stationärer Aufenthalte Bonner Kliniken behandeln mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen

Bonn · Wegen psychischer Erkrankungen sind zuletzt wieder mehr Menschen stationär behandelt worden. In der Pandemie ging die Zahl der Behandlungen wegen geringerer Behandlungskapazitäten an vielen Kliniken zurück. Nicht so an der Bonner Uniklinik, wo die Patienten im Schnitt jünger werden.

In Bonn sind zuletzt mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen stationär behandelt worden. Das zeigen Zahlen, die das Statistische Landesamt für das Jahr 2022 veröffentlicht hat. Aktuellere Zahlen für das Jahr 2023 liegen bislang nicht vor. Demnach stieg die Zahl der Aufenthalte im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 4841. Bezogen auf das Geschlecht stieg die Zahl der Behandlungen bei Männern um 5,3 Prozent an, bei Frauen ging sie leicht zurück. Männer haben zudem mit 54,6 Prozent auch einen höheren Anteil an den Klinikaufenthalten. In Nordrhein-Westfalen blieb die Zahl der stationären Behandlungen insgesamt nahezu gleich bei rund 239.000 Patienten.