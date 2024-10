Buslinie 630 Stadt Bonn will mit Fahrplanwechsel mehr Pünktlichkeit

Der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) muss pünktlich sein, schon damit das Umsteigen klappt. Erreicht werden soll das unter anderem dadurch, dass er an Knotenpunkten Vorfahrt hat. Wie an der Kreuzung von Europaring und Wesselheideweg in Medinghoven. Damit es dort besser läuft, fallen außerdem auf der Strecke Parkplätze weg. Auf dem Europaring in Medinghoven beispielsweise kamen 13 auf die Streichliste (der GA berichtete).