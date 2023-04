Kommentar zu Leerstand in Bonn Alternativen zu Peek & Cloppenburg sondieren

Seit zweieinhalb Jahren hat Bonn einen Kaufhaus-Leerstand mitten in der Innenstadt. So lange ist Karstadt inzwischen geschlossen. Was für kleinere Städte eine Katastrophe ist, hat die Bonner Geschäftswelt bisher vergleichsweise gut verkraftet. Doch eine längere Hängepartie kann die City nicht brauchen. Deshalb ist es erst einmal eine gute Nachricht, dass Peek & Cloppenburg trotz Schutzschirmverfahrens am Bonner Standort festhält. Auch die drohende Galeria-Kaufhof-Schließung ist an Bonn vorbeigegangen.