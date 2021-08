Ärger in der Innenstadt : Stadt Bonn verteidigt Punker-Treffen am Kaiserplatz

Das Treffen der Punkszene am Kaiserplatz am vorigen Wochenende hatte die Anlieger auf den Plan gerufen. Die Stadt Bonn spricht dagegen von einem ruhigen Verlauf. Foto: Michael Forst

Bonn Zur Kritik von Anliegern über ein Treffen der Punkszene am Kaiserplatz in Bonn hat sich am Montag die Stadt zu Wort gemeldet. Das Gros der Punker hat sich aus Sicht der Verwaltung „vernünftig“ verhalten.