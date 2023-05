Parkhaus-Abriss am Hauptbahnhof Bonn „Wenn wir in der Mitte anfangen, würden die anderen Gebäudeteile einstürzen“

Am frühen Montagmorgen um vier Uhr kam der große Kettenbagger per Schwerlasttransport zum Bonner Hauptbahnhof. Jetzt fährt er da in der Quantiusstraße über Holz- und Stahlplatten auf und ab, um den Straßenasphalt nicht zu ruinieren. Nach einer Woche der Vorbereitung hat damit der Abriss des alten, seit einigen Jahren leer stehenden Parkhauses durch das Gütersloher Abrissunternehmen Hagedorn begonnen. In dieser Woche ist der Eingriff mit einer Vollsperrung der Quantiusstraße verbunden. Die Busse der Stadtwerke fahren eine Umleitung über die Baumschulallee und die Poppelsdorfer Allee zum Zentralen Busbahnhof (ZOB), für Autos gilt das Gleiche. Der Bürgersteig steht noch zur Verfügung, für Radfahrer schiebend.