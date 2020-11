Nach verbotener Querdenker-Demo in Bonn : Polizei Bonn leitet Maßnahmen gegen Demo-Verantwortliche ein

Mehrere hundert Querdenker demonstrierten trotz Verbot am Samstagabend in der Bonner Innenstadt. Foto: Matthias Kehrein

Update Bonn Rund 450 Anhänger der Querdenker-Bewegung haben am Samstagabend in der Bonner Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert - und das, obwohl die Versammlung zuvor von der Stadt Bonn und dem Verwaltungsgericht Köln verboten worden war. Die Polizei Bonn leitet nun Maßnahmen gegen die Verantwortlichen ein.

11 Uhr Meschede, 15 Uhr Gummersbach und schließlich 19 Uhr Bonn: Gleich drei Städte in NRW haben die Veranstalter der sogenannten „Corona-Info-Tour“ mit ihrem Tourbus am Samstag angefahren und dabei jeweils mehrere hundert Anhänger der Querdenker-Bewegung versammeln können, um gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu demonstrieren. Weil diese Veranstaltungen ausdrücklich verboten waren, kündigte die Polizei am Sonntagmorgen Maßnahmen gegen die Verantwortlichen an: Zurzeit würde die Beamten umfangreiches Videomaterials zur Verfolgung der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz sichten.