Testen Sie Ihr Wissen im GA-Quiz : Wie gut kennen Sie Bonn?

Interaktiv Bonn Beethoven, Museumsmeile, Post Tower, Rheinaue: Bonn hat nicht nur kulturell und landschaftlich einiges zu bieten, sondern blickt auch auf eine bedeutende Geschichte zurück. Testen Sie Ihr Wissen: Wie gut kennen Sie Bonn?

Bekannt ist Bonn bei weitem nicht nur für seinen wohl bekanntesten Sohn Ludwig van Beethoven, der 1770 hier geboren wurde und in der heutigen Bundesstadt aufwuchs. Mit der Deutschen Post und der Telekom, die ihren Sitz in Bonn haben, ist die ehemalige Bundeshauptstadt auch als Wirtschaftsstandort bedeutend. Bundesweit dürfte Bonn außerdem als Gründungsort der Firma Haribo bekannt sein. Der zweite Regierungssitz macht Bonn zum politischen Spielort, kulturell ist die Stadt zum Beispiel für ihre Museumsmeile bekannt. Und natürlich besticht Bonn nicht zuletzt durch seine Lage am Rhein und die Nähe zum Siebengebirge, der Eifel und dem Ahrtal.