Poppelsdorfer Allee in Bonn : Radfahrer sollen abends durch Unterführung fahren dürfen

Poppelsdorfer Allee in Bonn

Die Fußgängerunterführung an der Poppelsdorfer Allee. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Radfahrer sollen künftig abends und nachts durch die Fußgängerunterführung am Ende der Poppelsdorfer Allee fahren dürfen. Derzeit hält sich nicht jeder an die Regel, abzusteigen zu müssen.

Radfahrer sollen künftig abends und nachts in der Fußgängerunterführung am Ende der Poppelsdorfer Allee nicht mehr absteigen müssen. Das hat die Bezirksvertretung Bonn beschlossen.

Die Stadtverwaltung hatte sich in ihrer Stellungnahme dafür ausgesprochen, das ganztägige Durchfahrtsverbot bestehen zu lassen, „weil die Unterführung regelmäßig auch am späten Abend und nachts von Fußgängern genutzt wird, es in der Unterführung beengt ist und es zu Konfliktsituationen kommt“, teilt Isabel Klotz vom Presseamt der Stadt mit.