Polizeikontrolle in der Sternenburgstraße Radfahrer erhalten Knöllchen wegen verwirrender Straßenschilder

Eine kleine Anliegerstraße ist seit Kurzem zur meist kontrollierten in Bonn geworden: Nach Hinweisen von Bürgern und der Stadt verteilt die Polizei in der Sternenburgstraße zahlreiche Knöllchen an Rad- und Autofahrer. Der Grund ist eine Straßensperrung im Zuge der dort stattfindenden Bauarbeiten. Die Beschilderung verbietet selbst Anwohnern, dass sie im Auto oder auf dem Rad zu ihrem Haus fahren dürfen – und sorgt für Kopfschütteln.