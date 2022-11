Ölspur in Bonn : Gestürzter Radfahrer macht Bonnorange Vorwürfe

Ölspur in Bonn

Bonn Nachdem eine Kehrmaschine am Donnerstag Hydrauliköl verloren hat, berichtet ein Radfahrer dem GA, er sei auf der Ölspur ausgerutscht und gestürzt. Das sagen die Stadt Bonn und Bonnorange zu dem Vorfall.

Der auf der Ölspur am Rheinufer gestürzte Radfahrer kritisiert Bonnorange: Niemand habe ihn vor der Gefahrenstelle gewarnt. Außerdem habe die Kehrmaschine der Stadtreinigung nicht erst am Donnerstagmittag Hydrauliköl verloren, sondern schon morgens. Die Fahrbahn sei bereits um 10.20 Uhr verschmutzt und nicht abgesperrt gewesen, so Stefan Padberg. Er sei mit dem Vorderrad seines Rads auf den schmierigen Film gefahren und dann weggerutscht.