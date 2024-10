Unfall in Bonn Radfahrer zwingt Busfahrerin zur Vollbremsung - Zwei Verletzte

Weil ein Radfahrer durch seine Fahrweise eine Busfahrerin in Bonn zur Vollbremsung gezwungen haben soll und die Fahrerin daraufhin stark bremste, sind in dem Bus zwei Personen gestürzt und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der Linienbus am Montagmittag gegen 13.30 Uhr von der Römerstraße kommend in Richtung Belderberg unterwegs.