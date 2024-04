Matthias Helferich Radikaler AfD-Mann spricht bei Bonner Burschenschaft

In Bonner Briefkästen landeten in den vergangenen Tagen Flugblätter, die für ein „Remigrations“-Buch des Rechtsextremisten Martin Sellner werben. Der Österreicher ist von der Bundesrepublik mit einem Einreiseverbot belegt worden. Auch auf den Straßen wurden die Flugblätter verteilt – am Dienstag zum Beispiel in der Bonner Nordstadt, wie ein Bürger der Polizei meldete. „Ich halte das für einen subtilen und gleichzeitig perfiden Ansatz, rechtes Gedankengut in der Bevölkerung zu verbreiten“, schrieb eine Bonnerin in einer Mail an den GA. „Mir macht das Sorge.“