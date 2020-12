Inspektion am Freitag : Radio- und Fernsehempfang in Bonn kurzzeitig eingeschränkt

Der Fernsehempfang ist am Freitagvormittag in Bonn eingeschränkt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bonn Am Freitagvormittag müssen die Menschen in Bonn und der Region für einige Stunden auf Radio- und Fernsehempfang verzichten. Der Sender muss aufgrund einer Inspektion kurzfristig abgeschaltet werden.

Wer sich am Freitag in Bonn und der Region beim Radio hören oder Fernsehen gucken entspannen will, muss sich ein wenig gedulden. Wie der WDR mitteilte, soll der Sender am Standort Bonn wegen einer Inspektion am 11. Dezember zwischen 8.30 und 14.30 Uhr kurzfristig abgeschaltet werden. Demnach ist der Empfang in dieser Zeit nur beschränkt oder gar nicht möglich.