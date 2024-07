Korrektur der Schätzkosten Fahrradstraßen in Bonn werden teurer als gedacht

Im April hat die Stadt damit begonnen, weitere Fahrradstraßen auszuweisen. Damit einher gehen Markierungsarbeiten nach einem neuen Standard – die rote Farbe kostet etwa 750.000 Euro –, der Aufbau neuer Schilder und Anpassungen an technische Normen. Wie die Stadtverwaltung nun in einer Mitteilung an den Finanzausschuss kundtut, kosten diese Leistungen mehr Geld als vorab gedacht. Die Schätzkosten lagen für die Stadtbezirke Bonn, Beuel und Bad Godesberg bei insgesamt 1,25 Millionen Euro, die tatsächlichen Ausgaben liegen nach dem Einholen von Angeboten bei rund 1,5 Millionen Euro. Das Fachamt hält die Angebote in ihrer Höhe für angemessen. Hardtberg bekommt in dieser Runde der Umsetzung des Fahrradkonzepts keine neuen Fahrradstraßen hinzu, weil der Stadtbezirk in der letzten Runde stark bedacht wurde.